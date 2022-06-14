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Kadın - Aile Ev yapımı ketçap tarifi, evde doğal katkısız ketçap nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı ketçap tarifi, evde doğal katkısız ketçap nasıl yapılır?

Marketlerde satılan ketçapların içeriğine baktığımızda, bir çok katkı maddesi ve koruyucu kullanıldığını görüyoruz. Bugün ev yapımı ketçap yapıyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 16:06:00 - 2022-06-14 16:08:36
Ev yapımı ketçap tarifi, evde doğal katkısız ketçap nasıl yapılır?

Ev yapımı ketçapların, hazır satılan ketçaplardan daha lezzetli. Evde ketçap yaparken kullanacağımız malzemelere bir bakalım. Sonrasında en taze domatesleri seçerek nefis bir ev yapımı ketçap yapalım.

Ev yapımı ketçap tarifi, evde doğal katkısız ketçap nasıl yapılır? 

Ev yapımı ketçap tarifi malzeme listesi

Kullanacağımız malzemelerle yaklaşık 700 ml ketçap yapıyoruz.

  • 2 kg domates
  • 3 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 2 adet orta boy soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 3 çorba kaşığı toz şeker
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı kekik
  • 2 su bardağı su
  • 2 çay kaşığı mısır nişastası

Evde ketçap yapımı tarifi

Domateslerimizi soyalım ve rendenin en kalın kısmıyla rendeleyelim. Rendelediğimiz domatesleri büyük bir tencereye alalım. Rendelediğimiz domateslerin üzerine elma sirkesi, toz şeker, soğan ve sarımsağı ilave edelim ve yüksek ateşte kaynayıncaya kadar pişirelim. Ev yapımı ketçap karışımımız kaynamaya başladığında ocağın altını en düşük ateşe alalım ve kapağını kapattığımız tenceremizde 1 saat süresince pişirelim. 1 saatin sonunda karışımı blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvama getirelim. Sonrasında ince bir tel süzgeç yardımıyla süzelim ve daha küçük bir tencereye alalım. Süzdüğümüz ketçap karışımına; karabiber, kimyon, kekik ve suyu ilave edelim. 15 dakika boyunca orta ateşte pişirelim. 15 dakika dolduğunda mısır nişastasını ilave edelim ve 5 dakika daha pişirelim. Ev yapımı ketçap hazır. Soğuduktan sonra uygun bir şişeye alabilirsiniz.

 

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