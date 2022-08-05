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Kadın - Aile Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Sürülebilir çikolata nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Sürülebilir çikolata nasıl yapılır?

Evde kendi ellerinizle üstelik nefis bir sürülebilir çikolata tarifi ile geldik. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan sürülebilir çikolata ile kahvaltılarınızı daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz! İşte sürülebilir çikolata tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-08-05 22:32:00 - 2022-08-05 22:34:03
Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Sürülebilir çikolata nasıl yapılır?

Hafta sonu kahvaltının sürprizi olacak bir lezzet daha sofrada yerini alacak. Sadece kahvaltı da değil bir çok tatlı tarifinde bu çikolatayı kullanabilirsiniz.

Sürülebilir çikolata nasıl yapılır?

Malzemeler

-Bir litre süt
-4 yemek kaşığı kakao
-Bir adet yumurta
-Bir çay bardağı toz şeker
-2 kahve fincanı nişasta
-3 yemek kaşığı tereyağı

Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi nasıl yapılır?

Tereyağını kısık ateşte eritin. İçine şekeri ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Şeker eriyince tavayı ocaktan alın. İçine kakaoyu, yumurtayı, nişastayı ve kakaoyu ekleyip mikser yardımıyla çırpın. Şimdi karışımı tekrar ocağa alın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ardından soğutup kavanoza doldurun.

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