Ev sahibinin yaptığına bakın: 1 dairede 17 kiracı!
Konya'da bir eve operasyonlar düzenleyen polisler karşılaştıkları tablo karşısında şoke oldu. Ev sahibinin balık istifi kalan göçmenlerden kişi başı kira aldığı ortaya çıktı. Evde 17 Suriyelinin kaldığı tespit edildi.
Konya'da bir eve operasyonlar düzenleyen polisler karşılaştıkları tablo karşısında şoke oldu. Ev sahibinin balık istifi kalan göçmenlerden kişi başı kira aldığı ortaya çıktı. Evde 17 Suriyelinin kaldığı tespit edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki Suriye uyruklu H.A.N.'nin evinde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, evde Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakaladı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ev sahibi H.A.N.'nin, evi kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan H.A.N. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı.
17 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Kaynak: DHA
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