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Medya Ev sahibinin yaptığı şey şoke etti
Medya

Ev sahibinin yaptığı şey şoke etti

Kira konusu Türkiye gündemindeki ağırlıklı yerini korurken, Twitter'da Dr. Kavrazoğlu adlı kullanıcının 'ders niteliğindeki' paylaşımına rastladığını belirten Yüksel Aytuğ, yazdıklarıyla "Böyle ev sahipleri var mı" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 10:54:00 -
Ev sahibinin yaptığı şey şoke etti

Kira konusu Türkiye gündemindeki ağırlıklı yerini korurken, Twitter'da Dr. Kavrazoğlu adlı kullanıcının 'ders niteliğindeki' paylaşımına rastladığını belirten Yüksel Aytuğ, yazdıklarıyla "Böyle ev sahipleri var mı" dedirtti. Aytuğ, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Fahiş ev kiraları ülke gündeminden düşecek gibi değil. Hükümetin bir yıllığına kiralara getirdiği yüzde 25 artış kısıtlaması soruna bir nebze çözüm getireceğe benziyor. Kira konusu ülke gündemindeki ağırlıklı yerini korurken, Twitter'da Dr. Kavrazoğlu adlı kullanıcının 'ders niteliğindeki' paylaşımına rastladım. Şöyle diyordu:

"İzmit'teki 3+1 evimde bir karı koca polis oturuyor. 1300 TL kira ödüyorlardı. Evin reisi utana sıkıla aradı. "Abi 1800 lira olsa olur mu?" dedi. "Hayır olmaz" dedim. "2000 lira olmaz mı?" dedi. "Olmaz" dedim. "Abi ne yapayım?" dedi. "1500 olur mu?" dedim. "Abi bana şaka yapmıyorsun değil mi?" dedi. Sonra eşi, benim eşimi aramış. "Abi bizimle dalga geçmiyor değil mi?" demiş, Eşim, "Sizden kaç lira istedi?" diye sormuş. Bizimki "Çok oldu" demiş, 1400'e düşürmüş. Aynı binada kiralar 3500 TL civarında. Allah'ım bana böyle muhteşem bir hanımefendi ile yaşama şansı vermiş. Eşim hanımefendinin varlığı ile iftihar ediyorum. Elhamdülillah..."

Bu anlamlı mesaj, bazı vicdan yoksunu ev sahiplerinden birini bile insafa getirse kârdır."

 

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Yorumlar

hgjgh

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