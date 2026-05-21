Ev sahibi kiracısına her ay 180 bin TL ödüyor!

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların ve yüksek kira fiyatlarının dünya genelinde gündemden düşmediği bir dönemde, Almanya’dan duyanları hayrete düşüren sıra dışı bir "kiralama" haberi geldi. Bavyera Alplerinin eteklerinde yer alan tarihi bir şatonun sahibi, mülkünde kalması için kiracısına her ay tam 4 bin dolar (yaklaşık 3.700 Euro-180 BİN TL) ödeme yapıyor.

Kira Vermiyor, Üste Para Alıyor

Sıra dışı anlaşmanın adresi, Almanya’nın güneyindeki Regensburg şehri yakınlarında bulunan, 17. yüzyıldan kalma görkemli Schloss Hohenwald (Hohenwald Şatosu). Şatonun varisi ve yasal sahibi olan iş insanı Maximilian von Schöning, devasa mülkün boş kalıp harap olmasını engellemek için ezber bozan bir yönteme başvurdu.

Yapılan özel sözleşmeye göre, şatoya "kiracı" olarak yerleşen 34 yaşındaki eski restoratör Lukas Weber, muazzam büyüklükteki bu mülkte yaşamak için tek bir kuruş bile kira ödemiyor. Üstelik von Schöning, şatonun günlük bakımı, güvenliği ve hafif onarım işlerini üstlenmesi karşılığında Weber’e her ay düzenli olarak 4 bin dolar ödeme yapıyor.

"Mülkü Canlı Tutmanın Bedeli"

Şato sahibi Maximilian von Schöning, bu sıra dışı kararı neden aldığını şu sözlerle açıklıyor:

"Bu büyüklükteki tarihi yapıları boş bıraktığınızda, bir süre sonra ruhunu ve daha da önemlisi fiziki direncini kaybediyorlar. Rutubet, küçük tesisat sorunları veya bahçe bakımsızlığı devasa masraflara yol açabiliyor. Lukas’a ödediğim miktar, buranın profesyonel bir bakım şirketi tarafından fonlanmasından çok daha ekonomik. O buraya sadece bakmıyor, aynı zamanda şatoya hayat veriyor."

Şatoda Yaşamın "Ağır" Şartları

Dışarıdan bakıldığında bir rüya gibi görünen bu iş, aslında oldukça sıkı kurallara bağlı. Kiracı Lukas Weber’in her ay 4 bin doları hak etmek için yerine getirmesi gereken şartlar ise şunlar:

Sürekli İkamet Zorunluluğu: Weber’in yılın en az 10 ayını fiilen şatoda geçirmesi ve mülkü uzun süreli yalnız bırakmaması gerekiyor.

Günlük Bakım ve Raporlama: Devasa bahçenin düzeni, 40’tan fazla odanın havalandırılması ve kış aylarında ısıtma sisteminin kontrolü Weber’in sorumluluğunda.

Hafif Restorasyon: Eski bir restoratör olan Weber, tarihi ahşap ve taş işçiliğindeki ufak aşınmaları orijinaline sadık kalarak bizzat onarıyor.

Yeni hayatından son derece memnun olduğunu belirten Lukas Weber, "İlk başlarda bu kadar büyük bir alanda tek başına kalmak ürkütücüydü. Ancak burası artık benim hem evim hem işim oldu. Tarihin bir parçasına dokunarak yaşamak ve bunun karşılığında üstüne para almak inanılmaz bir duygu" diyerek memnuniyetini dile getiriyor.