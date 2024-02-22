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Ekonomi Ev hanımlarına emeklilik için yeni düzenlemeler yolda!
Ekonomi

Ev hanımlarına emeklilik için yeni düzenlemeler yolda!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 10:37:00 -
Ev hanımlarına emeklilik için yeni düzenlemeler yolda!

Ev hanımlarına emeklilik için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenleme yapılacağını ve üçte bir prim desteği verileceğini açıkladı.

Ev hanımlarına emeklilik için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenleme yapılacağını ve üçte bir prim desteği verileceğini açıkladı.

İsteğe bağlı sigorta ile ev hanımları emekli olabilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık." açıklaması yaptı.

Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak.

Ev hanımları mevcut durumda sigorta sistemine girip, emekli olabiliyor. Düzenleme ile birlikte primin 3’de 1’ini devlet karşılayacak. Bu destek, asgari ücret ile sınırlı olacak.

EV HANIMLARININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ŞARTLARI

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır:
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– İlk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları.

– Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, gibi el sanatlarını evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.(Sözcü)

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