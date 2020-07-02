Ev hanımları prim ödeyerek nasıl emekli olur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olacak ev hanımlarının, ikametgah adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurması gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uymaları halinde, ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyerek emekli olma imkanı tanınır. Üstelik ev hanımları hiç çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli maaşını alabilirler.

Kişiler başvurularını ilettikten sonra herhangi bir onay süresi beklemeden günlük prim ödemelerini yapmaya başlayabilirler.

Sağlık Hizmetinden Yararlanabilir Mi?

Sigorta primleri ödeniyor peki sağlık hizmetleri diğer prim ödeyenler gibi alınabiliyor mu diye merak edenlerin içini ferahlatalım. İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

Ne Zaman Emekli Olur?

Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Emeklilik için diğer şartlar da aranmaya devam ediyor. Örneğin; emeklilik için 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olma şansına sahip.