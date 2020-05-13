Ev hanımlarına 1000 lira pandemi yardımı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi kişilere 1000’er lira yardım yapılıyor. Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ise bu haktan faydalanıp faydalanamayacaklarını araştırıyor.

Kimler 1000 lira yardım alamaz?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3. faz destek ödemesinde 1000 TL ödenmeyecek vatandaşlara şu şekilde belirtildi:

4/A kapsamında kalan kadrolu kamu işçileri

4/C kapsamında olan devlet memurları

1. ve 2. faz aşamalarında 1000 TL ödeme alanlar,

SGK'dan aylığı veya geliri olanlar (emeklilik, yaşlılık maaşı gibi)

Kısa çalışma ödeneği almış veya alacak olanları

İşsizlik maaşı alanlar

Pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?

3. faz ödeme başvuruları alınmaya başladı. Yapılan incelemer sonucunda ise vatandaşlara ödemeleri gerçekleşiyor. 1000 lira yardım alabilmek için vatandaşların başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

1000 LİRA YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ev hanımları 1000 lira yardım alabilir mi?

1000 lira yardımı şartları sağlayan tüm bireyler alabilir. Hiçbir güvencesi olmayan ev hanımları da başvuru yapabilir. Başvurular incelendikten sonra ücretler ödenmeye başlıyor.