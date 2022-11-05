Ev değil silah atölyesi: Kurusıkı tabancaları gerçeğine çeviriyorlardı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurusıkı tabancaların teknik özelliklerinin değiştirilerek ateşli silah haline getirildiği bir eve jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda kurusıkı tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfekleri, 18 bin TL para ile mühimmat ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kazimiye Mahallesi’nde ikamet eden M.D.H.G. ve B.K. isimli şüphelilerin, kurusıkı tabancaların teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bunları sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilere ait ev ve eklentilerinde narkotik köpek unsurlarıyla birlikte operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar neticesinde; 8 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 350 adet tabanca mühimmatı, 250 adet tabanca şarjörü, 56 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, 224 adet tabanca namlusu, 210 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme, 600 adet boş kovan, 13 adet silah taşıma kutusu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği mühimmatı, 2 adet kesici alet, 50 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet video kayıt cihazı, 3 adet cep telefonu, 18 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 3 adet de kayıp, çalıntı, sahte plaka ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.