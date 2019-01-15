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Ev alacakları 500 bin lirayı çalan şüpheliyi kovaladılar ama yakalayamadılar

Kırıkkale'de yaşayan emekli doktor İrfan Güneş ve eşi emekli öğretmen Bircan Güneş'in ev almak için bankadan çektikleri parayı çalıp kayıplara karışan hırsızları yakalamak için, çalışma başlatıldı.

15 Ocak 2019 Salı 17:51
Ev alacakları 500 bin lirayı çalan şüpheliyi kovaladılar ama yakalayamadılar

Kırıkkale'de, emekli çift Bircan ve İrfan Güneş'in, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL para ve 50 bin TL'lik altının bulunduğu çanta, yanlarına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Çiftin, aracın peşinden koşması kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Emekli doktor İrfan Güneş ve eşi emekli öğretmen Bircan Güneş, kent merkezinde satın almak için anlaştıkları evin parasını çekmek için bankaya gitti. Güneş çifti, burada kendilerine ait özel kasadan 450 bin TL ile 50 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını teslim aldı. Çift, para ve ziynet eşyası dolu çantayla evlerine gitmek üzere bankadan çıktı.

Bu sırada caddede yürüyen çiftin yanına yaklaşan otomobilden dışarıya sarkan kimliği belirsiz kişi, Bircan Güneş'in elindeki para ve altın dolu çantayı aldı. Otomobil, caddeden yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun bulunduğu ara yola saparak uzaklaşırken, emekli çift otomobilin peşinden koştu. Güneş çiftinin panik içinde aracın arkasından koşması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil kısa sürede gözden kaybolurken, Bircan ve İrfan Güneş polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelileir yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:51
  1. Kırıkkale
  2. hırsızlık
  3. emeklilerin parasını çaldılar

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