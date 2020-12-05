Ekonomiyi yakıdan takip edenler sık sık gündeme geler Eurobond'ın ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, nereden satın alındığını araştırıyor. Peki, Eurobond Avrovil nedir?

Eurobond nedir?

Eurobond ne? | Birçok kişi sık sık söz edilen Eurobond’ın ne olduğunu araştırıyor. Eurobond diğer adıyla Avrovil; devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

Bir ülkenin dış borçlanmasında kullandığı enstrümanlar olan Eurobondlar, genellikle Euro ve USD cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir. Ancak iç borçlanmaya yönelik olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma statüsündedir.

Eurobond nasıl hesaplanır?

Eurobond hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler hesaplama işleminin nasıl yapılacağını da bilmek istiyor. Söz konusu hesaplama işlemini bankaların web sitelerinde bulunan tahvil-bono hesaplama sayfaları üzerinden yapabilirsiniz.

Eurobond nereden alınır? | Eurobond hangi bankadan alınır?

Birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli (genelde 5-30 yıl ) yatırım yapmayı düşünen kişi ve kuruluşlara yönelik enstrümandır. Eurobond fiyatları, hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir.

Eurobond işlemlerini arzu ettiğiniz bankalardan yapabilirsiniz. Ayrıca bankaların web siteleri üzerinden de Eurobond satın alabilirsiniz. Tahvil, bono, Eurobond işlemlerine yönelik bankaların resmi sitelerinde kategoriler bulunuyor. Bu kategorilere tıklayıp işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Eurobond avantajları nelerdir?

Eurobond yatırımı için araştırma yapanlar bu yatınım aracının avantajlarını merak ediyor. Eurobond avantajları şöyle;

T.C. Hazine Müsteşarlığı güvencesi

Kupon faizleriyle dönemsel nakit akımı

Alternatif vade seçenekleri

Yüksek likidite

Uluslararası piyasada alış/satış imkanı

Vergi avantajı (elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları stopaja tabi olmayıp, beyana tabidir)