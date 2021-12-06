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Ekonomi Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni azaldı
Ekonomi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni azaldı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, kısıtlamaların etkisiyle Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:38:00 -
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni azaldı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, koronavirüs salgınında yeni varyant ve bununla birlikte gelen kısıtlamalara yönelik endişelerle Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, kasımda 18,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,8 puanlık düşüşle 13,5 puana geriledi.

"Ekonomik yavaşlama ihtimal dışı değil"

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomide yavaşlama ve hatta bir resesyon artık ihtimal dışı görünmüyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması ekonomiyi eskisinden daha sert vuruyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni almanya'da 5 aydır düşüş yaşıyor

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, aralıkta 5,3 puanlık düşüşle 14,4 puana geriledi. Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

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