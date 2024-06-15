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Spor Euro 2024’te Halil Umut Meler’e görev
Spor

Euro 2024’te Halil Umut Meler’e görev

Yeniakit Publisher
2024-06-15 14:10:26 - 2024-06-15 14:10:25
Euro 2024’te Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) E Grubu’nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu’nda Belçika ile Slovakya arasında oynanancak karşılaşmayı yönetecek. Müsabaka, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00’da Almanya’nın Frankfurt kentinde oynanacak. Söz konusu mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Serdar Gözübüyük olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alman hakem Bastian Dankert oturacak. AVAR’da ise Alper Ulusoy ile Alman hakem Marco Fritz görev yapacak.

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