EURO 2024 provasında İtalya ile berabere kaldık

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

A Milli Takımımız, İtalya maçına Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu Oğuz Aydın, Barış Alper, Kenan Yıldız ilk 11'iyle çıktı.

Ozan Kabak sakatlandı

Karşılaşmanın 39. dakikasında Retegui ile ikili pozisyona giren Ozan Kabak yerde kaldı. Oyuncunun sağ bacağına buz tedavisi yapılsa da sahayı sedyeyle terk etti. Ozan Kabak, muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Arda Güler ve Salih Özcan kadroda yok

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Real Madrid ile Borussia Dortmund'un kadrolarında bulunan ve A Milli Takım kampına İtalya'da katılan Arda Güler ile Salih Özcan maç kadrosunda yer almadı.

Arda ve Salih, ay-yıldızlı ekibin İtalya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün de tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

Barış Alper Yılmaz forvette

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Avusturya karşılaşmasının ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Barış, İtalya maçında ise ay-yıldızlı ekip adına en uçta görev alan ismi oldu.

Bologna'da Türk taraftarlar da tribünde yer aldı

Türk taraftarlar, İtalya deplasmanında A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Renato Dall'Ara Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.

Ağırlıklı olarak Bologna'ya yakın kentler Venedik, Modena ve Milano'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar, karşılaşmayı statta takip etti.

Semih Kılıçsoy ilk kez A Milli Takım forması giydi

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy ve Alanyaspor'da oynayan Oğuz Aydın, İtalya karşısında ilk kez A milli formayı giydiler. Oğuz Aydın karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46'ncı dakikada yerini Abdulkadir Ömür'e bıraktı. Semih Kılıçsoy ise 82'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sıradaki rakip

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, sıradaki maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile karşılaşacak. Polonya-Türkiye karşılaşması, PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

İtalya: 0 - Türkiye: 0

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (Dk. 85 Calafiori), Cristante, Jorginho (Dk. 62 Fagioli), Orsolini (Dk. 46 Cambiaso), Pellegrini (Dk. 68 Frattesi), Chiesa (Dk. 46 Zaccagni), Retegui (Dk. 68 Raspadori)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik (Dk. 66 Cenk Özkacar), Ozan Kabak (Dk. 42 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 67 Berat Özdemir), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Semih Kılıçsoy)

Sarı kartlar: Dk. 29 Orsolini, Dk. 90+1 Mancini (İtalya)