Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası torbaları netlik kazandı. Şimdi ise gözler turnuvanın ne zaman oynanacağına, kuraların hangi yıl çekileceğine çevrildi. Peki, EURO 2024 nerede oynanacak?

EURO 2024 ne zaman oynanacak? EURO 2024 kuraları ne zaman çekilecek?

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Turnuva 14 Haziran 2024-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Maçlar; Berlin, Münih, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorrf, Köln, Leipzig ve Frankfurt'ta oynanacak.

EURO 2024 kura çekimi 9 Ekim 2022'de Almanya'nın Frannkfurt kentinde çekilecek. Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla gruplar tamamlanacak. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak.

24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasından Uluslar Ligi puan sıralamasına göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. Tek ayaklı yarı final ve final maçlarının ardından kazananlar belli olacak.

Türkiye, EURO 2024'e katılacak mı?

Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.