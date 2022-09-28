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Spor EURO 2024 Elemeleri için startı veriyoruz!
Spor

EURO 2024 Elemeleri için startı veriyoruz!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı son iki maçtan bir beraberlik bir de mağlubiyet alsa B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na ise 2-1 yenilen Ay-Yıldızlılar'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 10:51:00 - 2022-09-28 10:51:57
EURO 2024 Elemeleri için startı veriyoruz!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı son iki maçtan bir beraberlik bir de mağlubiyet alsa B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na ise 2-1 yenilen Ay-Yıldızlılar'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan son iki maçta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmış, Faroe Adaları'na ise 2-1 mağlup olmuştu. Stefan Kuntz yönetimindeki millilerin performansı kamuyunda tartışma yaratırken; Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeye hak kazanmıştı.

Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 Elemeleri için grup ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olan A Milli Futbol Takımımız için playoff'taki rakipler resmen belli oldu. A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de gerçekleştirilecek olan grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamaması halinde playoff'ta yer alacak.

PLAY-OFF'TAKİ RAKİPLER
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan

EURO 2024 için torbalar ise şu şekilde;
1. TORBA
Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. TORBA
Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. TORBA
Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. TORBA

TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. TORBA
Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. TORBA
Andorra, San Marino, Lihtenştayn

 


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