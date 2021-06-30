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EURO 2020'nin çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Spor EURO 2020'nin çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Spor

EURO 2020'nin çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de son 16 turu aşaması tamamlandı. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa, Almanya, Portekiz ve Hollanda turnuvaya veda ederek büyük bir sürprize imza attılar. Çeyrek final eşleşmelerinde ise dev bir maç oynanacak. Avusturya'yı uzatma devrelerinde yıkan İtalya ile Portekiz'i deviren Belçika'nın karşı karşıya geleceği maç büyük bir heyecana sahne olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 07:32:00 -
EURO 2020'nin çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Son 16 Turu'na sürpriz sonuçlar damga vurdu. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'ndan son 16'ya yükselen Almanya, Portekiz ve Fransa turnuvaya veda etti. İsviçre, Fransa'yı; Çekya ise Hollanda'yı eledi ve çeyrek finalin sürpriz takımları olarak dikkat çektiler.

Çeyrek finalde dev karşılaşma

EURO 2020 Çeyrek Final Turu'nda eşleşmeler belli oldu. İtalya ile Belçika'nın karşılaşacağı mücadele turnuvada erken final niteliğiyle dikkat çekti.

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

2 Temmuz 2021/19.00: İsviçre - İspanya (Saint-Peterburg Stadyumu, Saint-Peterburg)

2 Temmuz 2021/22.00: Belçika - İtalya (Allianz Arena, Münih)

3 Temmuz 2021/19.00: Çekya - Danimarka (Olimpiyat Stadyumu, Bakü)

3 Temmuz 2021/22.00: Ukrayna - İngiltere (Olimpiyat Stadyumu, Roma)

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