  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte Covid-19 tehdidini ortaya koyan fotoğraf!
PKK eriyor! Teslim oldular
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı artmaya başladı
İtalya'da son 24 saatte 838 yeni vaka
Spor EURO 2020'de Danimarka çeyrek finale yükseldi
Spor

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finale yükseldi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Danimarka, Galler'i 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 08:00:00 -
EURO 2020'de Danimarka çeyrek finale yükseldi

Turnuvada son 16 turu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı.

Kasper Dolberg, 27. dakikada ceza sahası dışından köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.

Dolberg, 48. dakikada tekrar sahneye çıktı. Topla hareketlenen Martin Braithwaite, sağ kanattan ceza alanına girdi. Braithwaite'in yerden gönderdiği topu Galler savunması uzaklaştıramadı. Önünde bulduğu topu filelere gönderen Dolberg, skoru 2-0'a getirdi.

Danimarka, 88. dakikada farkı üçe çıkardı. Joakim Maehle, ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte topu kontrol etti. Maehle, yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

Harry Wilson, 90. dakikada Maehle'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Braithwaite, 90+4. dakikada ceza alanında rakibini geçerek yaptığı vuruşla golü buldu. Yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edilen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Bu golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Danimarka, çeyrek finale çıktı.

Danimarka, çeyrek finalde Hollanda-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay