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Spor EURO 2020 maçları ne zaman? Türkiye EURO 2020’de kimlerle karşılaşacak?
Spor

EURO 2020 maçları ne zaman? Türkiye EURO 2020’de kimlerle karşılaşacak?

Geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan EURO 2020 maçları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. EURO 2020 maç takvimi belli olurken A milli takımında yer aldığı turnuvada Millilerin rakipleri merak konusu oldu. EURO 2020 maçlarının ne zaman başlayacağı ve A millilerin hangi rakiplere karşı ter dökeceği merak ediliyor. Peki, EURO 2020 maçları ne zaman? Türkiye EURO 2020’de kimlerle karşılaşacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 22:22:00 -
EURO 2020 maçları ne zaman? Türkiye EURO 2020’de kimlerle karşılaşacak?

Geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan EURO 2020 maçları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

EURO 2020 maç takvimi belli olurken A milli takımında yer aldığı turnuvada Millilerin rakipleri merak konusu oldu.

EURO 2020 turnuvası, 12 ayrı ülkede düzenlenecek. EURO 2020'ye İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan takımları katılacak.

Türkiye EURO 2020’de kimlerle karşılaşacak?

EURO 2020 maç takvimi duyuruldu. EURO 2020’de Türkiye’nin rakipleri şu şekilde;

11 Haziran 22:00 Türkiye-İtalya

12 Haziran 16:00 Galler-İsviçre

16 Haziran 19:00 Türkiye-Galler

16 Haziran 22:00 İtalya-İsviçre

20 Haziran 19:00 İsviçre-Türkiye

20 Haziran 19:00 İtalya-Galler

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