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Spor EURO 2020 çeyrek final maçları 2-3 Temmuz'da oynanacak
Spor

EURO 2020 çeyrek final maçları 2-3 Temmuz'da oynanacak

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 08:52:00 -
EURO 2020 çeyrek final maçları 2-3 Temmuz'da oynanacak

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

 

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