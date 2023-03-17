EUR-USD Paritesi: Tedirgin eden olay! Döviz: Dikkat çeken tahminlerde tedirginlik hakim

Avrupa merkez bankası ECB faizi 50 bp artırdı. Bankacılık sektöründeki sorunlar nedeniyle daha az artış olabilir beklentisi karşılıksız kaldı. Başkan Lagarde, enflasyonla mücadelede kararlılıklarını yineledi. Ancak günün şartlarını görmezden gelmeleri mümkün olmadığı için duruma göre hareket edeceklerini ifade etti. ABD tarafında ise istihdam ve konut verileri güçlü geldi. Asıl odak noktası ise bölgesel bir bankaya likidite desteği sağlanması oldu.

Bankacılık sektörü coğrafya bağımsız tatsız sinyal veriyor. ABD, sonra Avrupa, tekrar ABD. Tedirginlik daha yaygın hissediliyor. Faiz artış döngüsüne iştirak edilen yerlerde risk olduğu düşünülüyor. Bankacılığın sağlamlığı sorgulanıyor. Lagarde’ın dün dediği gibi finansal piyasalarda gerilim var. Yakından takibi gerektiriyor. ECB gelecekle ilgili adımları gri bölgede bırakması, ABD tarafında verilerin güçlü gelmesi, bir bankanın desteklenmesi… dünkü akış ile Usd biraz zayıfladı. Dolar Endeksi 104 seviyesinin hafif üzerine bulunuyor.

CREDİT SUISSE YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün, en düşük 18,7925, en yüksek 19,2213'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,0014'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,0050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 20,2740'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 23,1320'den satılıyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 104 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 artışla 1,0670 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar ve ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalması ile doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ECB, FAİZİ 50 BAZ PUAN ARTIRDI

Avrupa Merkez Bankası faizleri 50 baz puan artırdı.

Banka ana refinansman faizini yüzde 3,50; marjinal fonlama tesisini yüzde 3,75 ve gecelik mevduat faizini de yüzde 3 seviyesine çıkardı.

kayseritempo-org'a göre: Bu sabah 1,064 seviyesindeki paritede 1,061 ve 1,057 seviyeleri gün içi destek; 1,067 ve 1,07 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün hafif pozitif seyir bekliyoruz.