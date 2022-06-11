ETÖ-FETÖ işbirliği zilleti susturdu

Yazar Necip Hablemitoğlu, FETÖ’nün devletteki yapılanmasını anlatan “Köstebek” isimli kitabını yayınlamaya hazırlarken 2002 yılında suikasta uğradı. Elim olayla ilgili “Başkentte kanlı pusu”, “Yeşil Terör”, “Suikast İran işi olabilir” şeklinde manşetlerle mütedeyyin insanları zan altında bırakan vesayetçi medya, suikastın talimatını verdiği öne sürülen Ergenekon zanlısı Kıdemli Albay Levent Göktaş ile aralarında FETÖ’cülerin de olduğu 2’si sivil 6’sı eski asker 9 kişi hakkındaki yakalama kararında haber değeri görmedi. Jurassic Park filmini bile birinci sayfadan gören Cumhuriyet ile marjinal sol örgütlerinin sözcüsü konumundaki Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi fondaş medyanın suskunluğu kanlı ittifakı bir kez daha tescillerken, Akit’te konuşan uzmanlar ikiyüzlü medyaya tepki gösterdi.

Müslümanları suçladılar

İhanet medyasının suskunluğunu değerlendiren Gazeteci Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “Katranı kaynatsan olmaz şeker, Cumhuriyet gazetesi ve avanesi de aslına çeker. Bunlar ezelden beri bir cinayet işlendiğinde, kriminal bir olay gerçekleştiğinde her zaman mütedeyyin insanları sorumlu tuttular. Çünkü zihniyet itibariyle bunlar İslam düşmanıdır. O yüzden her vukuatı Müslümanlardan bilirler. Kubilay olayından beri bu böyledir. En ufak bir delil, bir işaret olmadığı halde sırf kendisi Atatürkçü-Kemalist bir düşünceye sahip diye merhum Necip Hablemitoğlu suikastı hakkında, ‘Bunu dindarlar öldürmüştür’ diyerek, bütün Müslümanları töhmet altında bırakacak yayınlar yaptılar. Riyakârlıklarına devam ediyorlar.

İşine gelmeyeni görmüyor

TÜRKAD Başkan Yardımcısı Ertuğrul Akar da, şunları dilea getirdi: “Karşı mahalle diye tabir ettiğimiz sol cenah maalesef bu şekilde davranmayı kendilerine hak olarak görüyor. Sol medya genelde demokrasi ve hukuk devleti ilkesine sarılırlar ama işine gelmeyen, kendi lehine işlemeyen olayları ise görmezden gelir. Yazılanları çizilenleri okuyan halkın da maalesef devlete güveni kalmıyor. Hablemitoğlu cinayetinin altından da gördünüz gibi marjinal sol gruplar çıktı. Medyanın bu tür operasyonlarının karşısına geçemiyoruz. Fakat verilecek adaletli kararlarla vakur duruşumuzu sergilemeliyiz.”

20 yıl sonra gözaltı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında aranan Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararı verelin 9 kişiden 8’i yakalanmıştı. Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.