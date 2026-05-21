Etnospor'da dünyanın en ünlü sesi sahne alıyor: Sahnenin yıldızı Dimash Qudaibergen olacak
Etnospor’da dünyanın en ünlü sesi sahne alıyor: Sahnenin yıldızı Dimash Qudaibergen olacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Dünyaca ünlü sanatçı Dimash Qudaibergen, eşsiz sesi ve etkileyici sahne performansıyla İstanbul'da kapılarını açan 8. Etnospor Kültür Festivali'ne damga vurmaya hazırlanıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleştireceği performansla festival alanını aydınlatacak olan Kazak kökenli sanatçının yanı sıra, organizasyonda tam bir müzik şöleni yaşanacak. Dimash'ın büyüleyici yorumunun yanı sıra Ekin Uzunlar'ın yöresel tınıları, Ay Yola'nın kadim ezgileri ve Kıraç'ın rock rüzgarı festivaldeki coşkuyu zirveye taşıyacak.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve gelenekten geleceğe sporun evrensel ruhunu ortaya koyan dev şölen, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Ziyaretçilerini sadece bir izleyici olarak değil, aktif birer katılımcı olarak ağırlayan festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne de dikkat çeken organizasyonda Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar çok geniş bir coğrafyanın geleneksel sporları, oyunları ve el sanatları sergileniyor. Katar, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerle yürütülen kültürel diyalogların da bir yansıması niteliğindeki bu etkinlik, gastronomi ve sahne sanatlarıyla geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor.

Bilal Erdoğan: "Dünya burada"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada bu yılki etkinliğin çok anlamlı bir mottoyla yola çıktığını belirtti. Erdoğan, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Farklı dilleri konuşsak da farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlarla ziyaretçilerimiz farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak."

Festivalin en değerli misafirlerinin çocuklar olduğunu hatırlatan Erdoğan, çocukların oyunla kurduğu bağın, kültürle kurdukları ilk bağ olduğuna inandıklarını vurguladı. Farklı ritimlerin, mutfakların ve sporların heyecanını bir araya getiren Etnospor Kültür Festivali, hafta sonu boyunca ziyaretçilerine geleneksel tatları ve sanatları bir arada deneyimleme fırsatı sunacak.

Aykut Kafabasan

Ben hiç daha duymadım

Fatma Basamak

Bu kim
