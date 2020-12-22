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Gündem Etnik kimliğe göre seçmen hangi partiye oy veriyor?
Gündem

Etnik kimliğe göre seçmen hangi partiye oy veriyor?

Etnik kimliğe göre seçmenlerin hangi partiye oy vereceklerine dair yapılan anket çalışmasında HDP'nin Kürtlerin partisi olduğuna dair yapılan algı operasyonu çürüdü. Rakamlara göre AK Parti diğer partilere oranla yine önde olurken, Kürt seçmenin oylarını da büyük oranda aldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 01:02:00 -
Etnik kimliğe göre seçmen hangi partiye oy veriyor?

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketle, Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... etnik kimliklerine göre seçmenlerin hangi partileri tercih ettiği ortaya kondu.

Muhalefet erken seçim istiyor ama...

Muhalefet tarafından erken seçim tartışmaları sık sık gündeme taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağını net bir şekilde dile getiriyor.

Tartışmalar kamuoyunda devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını yokluyor. Son anket verileri, MetroPOLL Araştırma tarafından yayınlandı.  Yayınlanan ankette, seçmenlerin etnik kimliklerine göre siyasi parti tercihleri ortaya çıkarıldı.

Kürt seçmenin partisi HDP değil!

Yapılan ankette HDP tarafından Kürt seçmenin partisi olduğuna dair yapılan algı operasyonu da çürüdü. Rakamlara göre AK Parti'nin Kürt seçmenin oyunu büyük oranda aldığı görüldü.

Etnik kimliğe göre seçmenin parti tercihi

TÜRK SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 29.7
CHP: 19.2
İYİ PARTİ: 10.6
HDP: 1.3
MHP: 8.2
DEVA PARTİSİ: 0.6
SAADET PARTİSİ: 1.2
GELECEK PARTİSİ: 0.3
DİĞER: 0.8
KARARSIZIM: 12.9
PROTESTO OY: 9.6
CEVAP YOK: 5.7

KÜRT SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 29.3
CHP: 3.7
İYİ PARTİ: 0.3
HDP: 32
MHP: -
DEVA PARTİSİ: 4.7
SAADET PARTİSİ: -
GELECEK PARTİSİ: 2.4
DİĞER: 0.3
KARARSIZIM: 16.5
PROTESTO OY: 6.7
CEVAP YOK: 4

ZAZA SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 20
CHP: 5
İYİ PARTİ: 0.9
HDP: 30
MHP: -
DEVA PARTİSİ: 10
SAADET PARTİSİ: 5
GELECEK PARTİSİ: -
DİĞER: -
KARARSIZIM: 24.1
PROTESTO OY: -
CEVAP YOK: 5

ARAP SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 39
CHP: 17.1
İYİ PARTİ: 2.4
HDP: 7.3
MHP: 19.5
DEVA PARTİSİ: -
SAADET PARTİSİ: -
GELECEK PARTİSİ: -
DİĞER: 7.3
KARARSIZIM: 2.4
PROTESTO OY: 2.4
CEVAP YOK: 2.4

BALKAN GÖÇMENİ SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 15.8
CHP: 26.3
İYİ PARTİ: 10.5
HDP: 5.3
MHP: -
DEVA PARTİSİ: -
SAADET PARTİSİ: 5.3
GELECEK PARTİSİ: -
DİĞER: -
KARARSIZIM: -
PROTESTO OY: 36.8
CEVAP YOK: -

KAFKAS GÖÇMENİ SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 30.2
CHP: 16.4
İYİ PARTİ: 8.2
HDP: 7.6
MHP: 6.7
DEVA PARTİSİ: 1.6
SAADET PARTİSİ: 1.1
GELECEK PARTİSİ: 0.6
DİĞER: 0.8
KARARSIZIM: 12.8
PROTESTO OY: 8.8
CEVAP YOK: 5.2

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