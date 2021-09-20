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Gündem Etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi
Gündem

Etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 18:52:00 - 2021-09-20 18:53:10
Etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Siirt-Pervari kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün takibi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Eylül'de ilçeye bağlı Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen ve sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinden sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride aranan "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat'ın da bulunduğu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda temas araması gerçekleştirildi.

Aramalarda etkisiz hale getirilen teröristlere ait 2 AK 47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 26 şarjör, 4 el bombası, 141 fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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