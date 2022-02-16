Etiyopyalı şoförden Erdoğan sözleri: O bir kahraman, SİHA'ları gönderdi ülkeyi kurtardı
Dubai'de şoförlük yapan bir Etiyopyalı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan övgüsü sosyal medyada viral oldu.
Dubai'de şoförlük yapan Etiyopyalı bir vatandaşın Erdoğan övgüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Etiyopyalı şoför, ''Erdoğan'ı çok seviyoruz, o bir kahraman. Önceki hükümet çok güçlüydü, Tigra'lar (Etiyopya'daki ayrılıkçı etnik gruplar) saldırdı, Erdoğan drone gönderdi hepsi dağıldı, bizi korudu. Herkes ona birşey söylüyor, o bildiğini yapıyor. Etyopya'ya yardımcısı geldi, kendisini de bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.