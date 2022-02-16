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Dünya Etiyopyalı şoförden Erdoğan sözleri: O bir kahraman, SİHA'ları gönderdi ülkeyi kurtardı
Dünya

Etiyopyalı şoförden Erdoğan sözleri: O bir kahraman, SİHA'ları gönderdi ülkeyi kurtardı

Dubai'de şoförlük yapan bir Etiyopyalı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan övgüsü sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:28:00 -

Dubai'de şoförlük yapan Etiyopyalı bir vatandaşın Erdoğan övgüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Etiyopyalı şoför, ''Erdoğan'ı çok seviyoruz, o bir kahraman. Önceki hükümet çok güçlüydü, Tigra'lar (Etiyopya'daki ayrılıkçı etnik gruplar) saldırdı, Erdoğan drone gönderdi hepsi dağıldı, bizi korudu. Herkes ona birşey söylüyor, o bildiğini yapıyor. Etyopya'ya yardımcısı geldi, kendisini de bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kamuran

.. Ne kadarda önemli bu etyopyali arkadasin düsünceleri. Kendi milletimizin asil düsüncelerini neden burda paylasmiyorsunuz?
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