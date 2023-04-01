Etiyopya ordusu Müslüman halkı hedef aldı: 8 ölü!
Etiyopya güçleri, Ogadin'deki Müslüman halka yönelik süregelen tehcir faaliyetlerini protesto eden göstericilere ateş açması sonucu 8 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Etiyopya ordusu, kontrolündeki Müslüman Somali halkının yaşadığı Ogadin bölgesinde sivilleri katletmekle suçlanıyor.
Yerel kaynaklar, son olarak Etiyopya ordu güçlerinin Sitti bölgesine bağlı Aysha kasabasında açtığı ateş sonucu sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Etiyopya yönetimi uzun süredir bölge halkını yerinden etmeye ve bölgede demografik bir değişime yol açmaya çalışmakla suçlanıyor.
Bölge halkı ise son dönemde Etiyopya yönetiminin söz konusu politikalarını protesto ediyordu.
Etiyopya ordusunun protestolarda rastgele ateş açması sonucu sivillerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
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Etiyopya yönetimi ayrıca bölgede sivil halka baskı uygulayan Afar silahlı milislerine destek olması sebebiyle de protesto ediliyor.
Somali Meselesi Kongresi, "Etiyopya kuvvetlerinin Sitti'nin Aysha kasabasında masum sivilleri öldürmesini" kınadı.
Kaynak: Mepa News