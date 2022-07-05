Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri

Muhallebili Etimek Tatlısı Malzemeleri

1 paket etimek

1 adet yumurta sarısı

3 su bardağı süt

4-5 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı (tepeleme) nişasta

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket vanilya

şerbet için:

2 su bardağı su

2 paket krem şanti

Etimek Tatlısı Nasıl Yapılır?

Ufak bir tencereye tozşekeri koyup ocağın altını kısıktan hafif yüksek derecede açın.

Tahta bir kaşıkla arada karıştırarak şekerin eriyip karamel haline gelmesini sağlayın. Şekerin çok koyulaşıp yanmamasına dikkat edin.

Şekerinizin yarısından fazlası eriyip karamel haline geldikten sonra dikkatlice önce bir bardak suyu şekere dokun.

Seker sertleşip fokurdayacaktır. Buharın sizi yakmamasına dikkat edin. Biraz eriyince kalan suyu da ilave edip kısık ateşte bütün seker eriyene kadar arada karıştırarak şerbetinizi hazırlayın. Diktörtgen bir borcama etimeklerinizi yerleştirin ve şerbetinizi dökün. Ve çekmesini bekleyin.

Yumurta, şeker, sütü iyice çırpıyoruz. İçine un ve nişasta koyup çırpmaya devam ediyoruz. Topak olmamasına dikkat edin. Kısık ateşte koyu bir muhallebi oluncaya kadar pişirin. Dibi tutmaması için sürekli karıştırın ve kısık ateşte pişirin. Şerbetlenmiş tatlının üzerine muhallebinizi dökün. Ve soğutun. Muhallebi soğuduktan sonra soğuk süt ve krem şantiyi çırpın. Ve soğuyan muhallebinin üzerine krem şantiyi dökün. Buzdolabında 2-3 saat bekletip servis yapın.

Karamelli Etimek Tatlısı

Malzemeler:

Tabanı için:

1 paket etimek

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebi için:

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

7 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

2 su bardağı süt

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Karamel sos için:

2 su bardağı toz şeker

½ su bardağı su

2/3 su bardağı krema

Üzeri için:

1 çay bardağı dövülmüş fındık içi

Karamelli Etimek Tatlısı nasıl yapılır?

Etimekleri cam bir fırın tepsisine dizin. Sütü ve şekeri küçük bir tencereye alın; şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Sütü etimeklerin üzerine dökün ve iyice emmesi için bir kenarda bekletin. Muhallebi için un, nişasta, toz şeker ve yumurta sarılarını bir tencereye koyun; sütü yavaş yavaş ekleyerek hepsini iyice çırpın. Muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında vanilin ve tereyağını da ekleyip ocaktan alın. Muhallebi oda sıcaklığına geldiğinde etimeklerin üzerine dökün.

Karamel sos için çelik bir tencereye toz şeker ve suyu koyun. Şeker eriyip açık kahverengi bir renk alana kadar kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alın, biraz uzak mesafeden kremayı dikkatli bir şekilde içine dökün ve karıştırmaya devam edin. Karameli soğutmadan muhallebinin üzerine dökün. Bol fındık içi serpin ve karamel oda sıcaklığına geldiğinde servis edin.

Hindistan cevizli etimek tatlısı

Malzemeler:

1 paket tuzsuz etimek

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Muhallebisi için:

1 litre süt

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Üzeri için:

1 paket kremşanti

1 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

Çilek

Hindistan cevizli etimek tatlısı nasıl yapılır?

Şerbeti için, şekeri ve suyu orta boy bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar ocakta karıştırarak kaynatmaya başlayın.

Kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

Şerbeti ocaktan alın ve 2-3 dakika kenarda bekletin.

Etimekleri cam bir borcama dizin. Şerbeti üzerlerine bir kepçe yardımı ile dökün ve kenarda beklemeye alın.

Muhallebi için önce bir tencerede süt, un ve nişastayı iyice çırpın; şekeri de ekleyin ve ocağa alın. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Muhallebi kıvamını aldığında ocağın altını kapatın. Vanilini ve tereyağını da ekleyip karıştırın. Biraz soğuması için 5 - 10 dakika dinlendirin.

Muhallebiyi etimeklerin üzerine döküp üzerini bir spatula yardımı ile düzleyin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dolapta bekletin.

Servisten önce 1 su bardağı soğuk sütle hazırladığınız kremşantiyi üzerine yayın; en üste bolca Hindistan cevizi rendesi serpin ve mevsim meyveleri ile süsleyin.