Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesine girdi!

İYİ Parti 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu listesi belirlendi. Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesinde yer aldı. Partinin 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yerini korudu.

Feridun Bahşi, Adnan Şefik Çirkin, Ali Işıner Hamşioğlu, Baha Cankut Sarıtaş, Ethem Baykal, Kadriye Ünler, Ali Kamış ve Beril Gümüş yeni giren isimler oldu. Öte yandan, daha önceden Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan Berna Biçer Genel İdare Kurulu listesine girdi.

İYİ Parti'nin 80 kişilik Genel İdare Kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Saltuk Buğra Kavuncu, Ahmet Ersagun Yüksel, Durmuş Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, Metin Ergun, Yasin Öztürk, Ümit Dikbayır, Nuri Okutan, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Mehmet Akalın, Mustafa Cihan Paçacı, Yıldırım Ulupınar, Yavuz Temizer, Yener Yıldırım, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sinan Sözen, Said Özcan, İbrahim Güzel, Vedat Taylan Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hasan Seymen, Ahmet Can Buğday, Osman Kaçmaz, Meral Alemdar, Uğur Poyraz, Berna Biçer, Binnur Karadağlı, Bircan Akyıldız, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Ali Türkşen, Mehmet Tolga Akalın, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, Rıdvan Us, Reşat Erdoğan, Vedat Bayram, Ayhan Bölükbaşı, İsmet Koçak, Murat Ünsal, Nihal Ağca, Havva Baş, Şengül Hablemitoğlu, Berat Yılmazer, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Burcu Akçaru, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoğlu, Süleyman Sırrı Özdolap, Mehmet Okan Oğuz, Sinem Uludamar, Abdullah İlker Sungur, Hüseyin Özlük, Almıla Maraş, Murat Şamil Çapar, Elmas Gıragos, Cem Oba, Emine Küçükali, Ünzile Yüksel, Celal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç.