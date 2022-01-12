'Etekli kokainman' Tarkan'a bak hele! Sana mı kaldı anne babalara ve gençlere yol göstermek!

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Enes Kara'nın ölümünü istismar eden laikçi güruh, İslam karşıtlığında birleşerek cemaatlere ve Diyanet'e saldırdı.

Tevetoğlu ailesinin utancı ‘mega yandaş’ Tarkan da saldırılara katılarak, ateist arkadaşları tarafından İslamiyet'ten uzaklaştırılıp manevi boşluğa itilen ve intihar eden Enes Kara üzerinden İslam'ı ve İslami faaliyetleri hedef aldı.

İslam'a yönelik alçakça ifadeler kullanan ve "bağnaz ve yobaz zihniyet" ifadesinde bulunan Tarkan Tevetoğlu, eşcinsel sembollü tişört ve etek giydiğini unutarak, aklınca ailelere ve gençlere tavsiye vermeye kalktı.

Seküler yaşam tarzını benimseyip çocuğuna da kendi değerlerini aşılayan Tarkan, aklı sıra mütedeyyin anne babalara Enes Kara gibi ateist çevrelerin kucağına itilmesi için "Çocuklarınızın inancına karışmayın', "Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun" gibi ikiyüzlü mesajlar verdi.

Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

Ey analar, babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir.

Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.

"Kokain" içerek mi ailelere akıl veriyorsun?

Ailelere ve gençlere akıl vermeye kalkan Tarkan, 2010 yılında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 6 ay süren takip sonucu gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri, takibe aldıkları uyuşturucu satıcıları Selman Güngör Şenel ve Abdülmelik Geniş’i yakalamak üzere operasyon başlatmış ve bu şahısları gözaltına almıştı.

Tarkan'ın da bu uyuşturucu sattıkları belirlenen satıcılarla irtibat kurduğu belirlenmişti. Uyuşturucu satıcılarıyla iletişim halinde olan Tarkan'ın telefonda şifreli konuştuğu belirlenmişti.

Evindeki esrarı soran narkotik polislerine Tarkan’ın, “Esrar şoförümün. Esrar kullanmıyorum. Kokain kullanıyorum” dediği belirtilmişti.

Tarkan’a uyuşturucu kullanmaya yer temin etmekten ve uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılmıştı.

Olayın mahkemeye intikal etmesinin ardından hakim karşısına çıkan Tarkan, bu davada 1 yıl boyunca tedavi görmek şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eşcinsellik propagandası da yapmıştı

Bir zamanlar 'eşcinsel' olduğu iddiaları ortaya atılan ancak olmadığını beyan eden şarkıcı Tarkan, küçük kızı Liya'nın istediğini iddia ederek etek giymiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. LGBT renklerinin bulunduğu bir tişört giyen Tarkan'ın paylaşımı "eşcinselliği ve toplumsal cinsiyet projesini meşrulaştırma" mesajı olarak yorumlanmıştı.