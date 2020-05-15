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Et kombina tesisinde et rayları çöktü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisleri’ndeki et raylarında çökme meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:43:03 -
Et kombina tesisinde et rayları çöktü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisleri’ndeki et raylarında çökme meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Malkara’nın Çavuşköy Mahallesi Ballı Tepe mevkiine bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çavuşköy Et Kombina Tesisleri’nin et yükleme ünitesi bölümünde et rayları çöktü. Olayda yaralanan olmazken, maddi zararın meydana geldiği belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.


Montaj hatası sebebiyle et raylarında çökme meydana geldiği ifade edildi. Gerekli onarımların ivedilikle başlatıldığı ve kısa sürede biteceği açıklandı.

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