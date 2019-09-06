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Et Borsası Türkiye’de örnek olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Borsası’nı (GTB) ziyaret ederek, inşaat çalışmaları devam eden Et Borsası ve Et Halinde incelemelerde bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 15:57
Et Borsası Türkiye’de örnek olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Borsası’nı (GTB) ziyaret ederek, inşaat çalışmaları devam eden Et Borsası ve Et Halinde incelemelerde bulundu.


GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından karşılanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTB’ye gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak meclis üyeleriyle bir araya geldi. Meclis üyeleriyle tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorun ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunan Başkan Şahin, ayrıca GTB’nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında da bilgiler aldı. GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, toplantıda yaptıkları konuşmalarda, borsanın vizyon projeleri arasında yer alan Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk, Hububat Emtia Merkezi ve Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundular. İstişare toplantısının ardından GATEM bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden Et Borsası ve Et Halini ziyaret eden Şahin, burada beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve daire başkanlarından oluşan heyetlebirlikte incelemelerde bulundu. Gaziantep Kasaplar Odası Başkanı Eyyup Maydanozoğlu veoda temsilcilerinin de hazır bulunduğu incelemelerde başkan Şahin, GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı’dan inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gaziantep Et Borsası ve Et Hali inşaatının, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, kentte daha hijyenik şartlarda ve uluslararası standartlarda et üretimi yapılabilmesi amacıyla verdiği talimat doğrultusunda başlatıldığını anımsatan Tiryakioğlu, “Bu konuda çok kısa sürede çok önemli mesafeler kat ettik. İnşaat çalışmaları artık tamamlanma aşamasına gelen tesisimizi en kısa süre içerisinde şehir ve bölge ekonomimizin hizmetine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve destekleriyle hayata kazandırılacak olan Et Borsası ve Et Halinin, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde hizmet vereceğini vurgulayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise sektörde önemli bir eksikliği giderecek olan tesisin, Gaziantep’in gastronomi kimliğine uygun, içerisinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik her türlü alt yapıyı barındıran örnek entegre bir tesis olacağını ifade etti. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de,” Gastronomide uluslararası hedeflerimiz var, bu hedeflerimize bu tarz tesislerimizin katkılarıyla ulaşabiliriz. Et Borsası ve Et Hali, etin daha hijyenik ortamda üretilmesine ve sofralarımıza ulaşmasına katkı sağlayacak aynı zamanda bu alandaki kimliğimize de artı değerler katacak” dedi.


Et Borsası ve Et Halinin inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindiğine işaret eden Şahin, “Tesisin alt yapısını en kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. İnşallah her şey tamamlanmış bir şekilde burada yeni yıla girmeden önce sektör temsilcilerimize birlikte çay içeceğiz. Et Borsası ve Et Halinin şehrimize ve tüm sektör temsilcilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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