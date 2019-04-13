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Eşya taşımacılığında elektronik takip sistemi 1 Ocak 2020’de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Dâire Başkanı Tolga Acar, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nde (U-ETDS) yolcu taşımacılığının ardından ikinci etabı 1 Ocak 2020 itibariyle lojistik sektöründe başlatacaklarını söyledi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
Eşya taşımacılığında elektronik takip sistemi 1 Ocak 2020’de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Dâire Başkanı Tolga Acar, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nde (U-ETDS) yolcu taşımacılığının ardından ikinci etabı 1 Ocak 2020 itibariyle lojistik sektöründe başlatacaklarını söyledi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda düzenlenen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile Sayısal Takograf Veri Analizi Bilgilendirme Toplantısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin ilgi gösterdiği toplantıda eşya taşımacılığında 31 Aralık 2019 itibariyle mecburi olacak U-ETDS ile 1 Ocak 2020 itibariyle mecburi olacak sayısal takograf verilerini yükleme konularında bakanlık ve TOBB yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye’nin dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyada lider ülkeler arasında yer aldığını belirterek, sektörlerin verimliliğinü ve rekabet gücünü yükseltecek önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından eşya taşımacılığında başlatılacak U-ETDS uygulamasının lojistik sektörü için önemli bir kilometre taşı oluşturacağını ifade eden Koçaslan, “Uygulanacak sistemle yük taşımacılığı verileri kapsamlı olarak kayıt altına alınacak. Elektronik takip ve denetim sistemi ile elde edilen veriler, sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.


Günlük 250 bin yolcunun hareketi takip ediliyor


U-ETDS uygulaması hakkında sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tolga Acar, bakanlık olarak daha iyi şartlarda, daha güvenli ve rekabet edebilir bir taşıma sektörü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Elektronik takip sistemini ilk olarak yolcu taşımacılığında başlattıklarını ifade eden Acar, “Sektörümüzün yüzde 95’i kayıt altında. Amacımız kalan yüzde 5’i de kayıt altında almak. Bunu sağlayacak önemli adımlardan biri geçen yıl UETDS uygulamasının başlaması oldu. Tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı ile başladık. Günlük yaklaşık 250 bin yolcunun yurt içindeki hareketini takip edebiliyor durumdayız. Çok değerli veriler elde ettik. Bu yılsonu itibariyle eşya taşımacılığına ilişkin sektörel verilere de erişmek ve ulaştığımız bilgileri sektörün yararına olacak şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Bir milyon 350 bin kayıtlı taşıt


Taşımacılık sektöründe 530 bin yetki belgesi verildiğini ve toplamda bir milyon 350 bin kayıtlı taşıt bulunduğunu belirten Acar, “Firmalarımız, taşıtlarımız kayıtlı ve lisanslı. Ancak nereye ne taşındı, hangi güzergâhlar kullanıldı, yollardaki yoğunluk durumları nelerdir gibi verilere sahip değiliz. Bu verileri elde ederek sektörümüz ve ülkemiz için faydaya dönüştürmek amacıyla U-ETDS’de ikinci fazı lojistik-eşya taşımacılığında 1 Ocak 2020’den itibaren başlatıyoruz. Yakın zamanda test ortamı sunmayı planlıyoruz. Ayrıca hayata geçireceğimiz mobil uygulama ile sektör temsilcilerimiz verileri çok kolay bir biçimde sisteme aktarabilecekler.” şeklinde konuştu.


U-ETDS uygulamasında bildirim yükümlülüklerini yerine getiren firmalar için ödül sistemi uygulayacaklarını da ifade eden Acar, “Uygulamada 3 ayılık dönemlerde kontroller gerçekleştireceğiz. Takvim yılı başından itibaren U-ETDS bildirim yükümlülüklerini yerine getirenler, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için eğer varsa 20 uyarma puanını iptal edeceğiz. Firmaları ayrıca mevzuata uyumları doğrultusunda A,B,C ve D olarak sınıflara ayıracağız. A grubu firmalar daha az denetime tâbi olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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