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Aktüel

Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:43:13 -
Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası her türlü alkollü içecek satışını yasakladığını duyurdu.

Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini, Twitter'den yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla içki satışının iki ay boyunca durdurulduğunu bildirdi.

Son iki hafta içinde talihsiz şekilde pozitif vakalarda artış görüldüğünü belirten Başbakan Dlamini, alkolün virüsün yayılmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu savundu.

Dlamini, daha önce hafifletilen tedbirleri gözden geçirmek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Kıtada en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika'nın komşusu olan Esvatini'de şimdiye kadar 674 vaka ve 7 ölüm görüldü.

Güney Afrika'da da daha önce benzer bir uygulamaya gidilmiş, alkollü içecek satışı 9 hafta boyunca durdurulmuştu.

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