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Gündem Esra Elönü: Kılıçdaroğlu tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?
Gündem

Esra Elönü: Kılıçdaroğlu tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın" sözlerine tepki gösteren Esra Elönü, 'Tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?' şeklinde soru yönelterek CHP'nin içindeki tecavüzlere göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:53:00 -
Esra Elönü: Kılıçdaroğlu tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Vergiyi uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan alacaksın” açıklamasına değinen Star yazarı Esra Elönü, bugünkü köşe yazısında, 'Tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?' şeklinde soru yöneltti.

Star yazarı Esra Elönü, bugünkü yazısında 'Gerçek tecavüzlere çekilemeyecek 4 perde'yi sıraladı.

Esra Elönü'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

"Bazılarının beyni, bünyelerinden ayrılmak istediğinde istifa dilekçesini bağırsaklar imzalamalı. Bu da o beyni hangi organın yönettiğini gösterir." diyen Elönü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle şeyler duyuyoruz ki kulak zarımız hicap perdesinde güneşlik kalıyor. Yani gerçekten anlayamıyorum . Giydirilmemiş inşaat iskeletlerine insan demek zorunda kalışımızın kaçıncı günü onu da bilmiyorum . Bir halt yemişsiniz utanacağınıza kürdan istiyorsunuz o hesap."

Elönü, 'Tecavüzcülerden de vergi alınsın mı KK?' başlıklı yazısını şöyle sürdürdü:

Birinci perde

Chp Sözcüsü Faik Öztrak “Taciz iddiası ile gündeme gelen Konya İl Başkanı ile ilgili ne karar aldınız" sorusu karşısında ne yaptı?

Önce Şam fıstığı beklerken leblebi tabağı eline tutuşturulmuş çocuk gibi baktı, sonra kaşları birleştirilmiş karikatür Rıfkı’sı gibi şaştı, sanki ayağıyla yeri yokladı “

Acaba burası yarılsa içine girebilir miyim” diye bir süre düşündü.

Bu battal boy sessizliğe “Katlı otopark” yapılabilirdi.

Kısacası Faik Feyk oldu.

Böylesine gündem bir sorunun geleceğini düşünmeyerek orman sessizliğine bürünmeleri o ormanda bayır aşağı yuvarlanan siyasi kozalak olduklarının ispatıydı.

İkinci perde

Faik Öztrak’ın ekonomik boyu Kılıçdaroğlu ,beyin uçuğu çıkartacak açıklamalarıyla gündeme geldi. Gündem romatizması Kılıçdaroğlu, bir açıklama yaptı.

Bu açıklamadan sonra bütün psikiyatri doktorları basın açıklaması yapar diye bekliyordum, sanırım hepsi sahisinden. Com ‘da protez kafa modellerine bakıyordu.

Adam rol yapsa kafasızlığı bu kadar iyi oynayamazdı. Doğuştan yetenekliliğin (!) kafa bulmuş haliydi Kılıçdaroğlu.

Alacaksanız Uyuşturucu çetelerinden ve Organ Mafyasından vergi alın dedi.

Ne kadar büyük saçmalarsanız saçmalayın, Tecavüzcülerinizin yanında küçük kalacak.

Adam salağa yatarken “İyi geceler” diye bağırıyor adeta.

Peki biz soralım “Tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?”

Cevap : Vergi affı ne zaman?

Üçüncü perde

Aslı Aydıntaşbaş tacizler tecavüzlerle ilgili konuşmamak için fantastik kurgu işine girmiş ya da şöyle mi deseydim fan dandik kurgu.

Diyor ki “İstanbul’da susuzluk artsın diye evde muslukları saatlerce açık bırakabilirler.” Yapmayın etmeyin, ayıptır diyor.

Şimdi bakın, yağmur duasıyla alay eden kafaların inandığı yalan bu!

Şunu yazan kafa alık akvaryumu.

Elektrik süpürgesinin torbası, şu kafadan daha dolu değilse nedir?

Lütfen faturasını ödeyeceğin yalanlar söyle.

Suya yapılan zammı da içine kat..

Sayın Bakanımız Soylu coşkusuyla

OHHH...

Dördüncü perde

Yine yazayım. İhracat treni şu an Çin’de. Ahh kaldı içinde..

Bakıcısına haber verin.

Halkalı' da Treni göremeyince soğan halkasına dönen Pamuk Trenses dün ironik bir video çekmeye çalışmış.

Bakın bunların zeka geliri düşük olduğundan, beyinlerinden bir lokma fikir geçmemiş.

Deniz kenarında gülüyor, güya kendisiyle dalga geçip olgun gazeteci imajı vermek istiyor.

Baharat takımında üzerinde Kimyon yazsa da içine tuz konan kavanoz güveninirliğinde gazeteci.

Nihayetinde

Protez beyine sahip olsanız da

Gerçek tecavüzlere çekilemeyecek 4 perde..

Unutturamayacaksınız..

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