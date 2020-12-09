  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Esnaftan "kira artışlarının dondurulması" talebi
Ekonomi

Esnaftan "kira artışlarının dondurulması" talebi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:24:53 -
Esnaftan "kira artışlarının dondurulması" talebi

ANKARA (AA) - Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık, kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay-1 yıl kira artışlarını dondurmalı." ifadesini kullandı.

Kanık, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüksek kira artışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğine işaret eden Kanık, şunları kaydetti:

"Fahiş kira artışlarına devletimizin acilen el atması lazım. Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay-1 yıl kira artışlarını dondurmalı. Şu an birçok sektörde esnafımızın bu konuda şikayeti var. Fiilen kapalı durumdaki esnafımızın kiraları işliyor. Açık olanlar da satış yapamadıkları için masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tutuyor. Pandemi nedeniyle zor bir yaz sezon geçiren, kış sezonunun da çok zor geçeceği belli olan dönemde, kepenklerini açılmamak üzere kapatmaması için esnafımıza mutlak kira yardımı yapılmalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Türkiye de sipariş vermişti... Koronavirüs aşısının onaylanmasında 'rüşvet' skandalı!
Sağlık

Türkiye de sipariş vermişti... Koronavirüs aşısının onaylanmasında 'rüşvet' skandalı!

Çin'in ilaç düzenleme kurumuna aşı onaylarını hızlandırmak için rüşvet verdiği ortaya çıktı.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay