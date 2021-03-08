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Aktüel Esnaftan ilginç çözüm
Aktüel

Esnaftan ilginç çözüm

Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan Erhan Kukuloğlu HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna astı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:00:00 -
Esnaftan ilginç çözüm

Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan Erhan Kukuloğlu HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı.

Erhan Kukuloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasında ilginç bir çözüm buldu. Kukuloğlu, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı. İHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerine yardımcı olmak adına ve diğer arkadaşlarına örnek teşkil etmek adına böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirten Kukuloğlu, hazırladığı kartonu pazar yerinin yanı sıra aracına da astığını ifade etti.

"Görenler tebrik ediyor"

HES kodunu telefondan göstermenin zor olduğunu söyleyen Kukuloğlu, "Ben de hem zor olduğu için, hem de başka arkadaşlara örnek olsun diye bu şekilde yapmaya karar verdim. Beni görenler tebrik ediyor. Polisler, bekçiler ve zabıtalar da tebrik ediyor. Hatta bazı vatandaşlar benimle fotoğraf çektiriyor. Geyve ilçesinde de pazarcılık yaparken emniyet müdürü beni görüp, tebrik etmişti. Diğer ilçe pazarlarına da gittiğim için hepsinde bunu kullanıyorum. Pazar yerinde uyguluyorum, diğer günlerde de aracıma asıyorum ve uygulamalarda direkt onu gösteriyorum" diye konuştu.

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