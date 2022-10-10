Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek kredi paketi yolda! Halkbank aracılığıyla verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyalini verdi, çalışmalar hızlandı.

Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor

Halkbank esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlıyor. Hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

KREDİNİN DETAYLARININ BİR KISMI BELLİ OLDU

TRT Haber'in haberine göre Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

Esnafa yeni kredi paketinde sona gelindi

Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.

Paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

İlginizi çekebilir → Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru: İŞKUR işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Ne olur bize de TOGG'dan birer tane satsınlar → TIKLAYINIZ