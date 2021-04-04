Esnafa yeni destek müjdesi! Aylık 1.500 TL verilecek... İşte başvuru şartları

Pandemi sürecinde birçok kesime önemli destekler verilmeye devam ediyor. İşçiye işverene ve hane halklarına sağlanan desteklerle birlikte esnafa da özel programlar açıklanıyor. Bu kapsamda esnafa yeni destek açıklandı. Aylık 1.500 TL verilecek. İşte ayrıntılar...

Başta yeme içme sektörü olmak üzere küçük esnafa hem hibe hem de prim destekleri devam ediyor. Küçük esnafa sağlanan hibe ve kira desteği ile ciro desteğinin başvuru süresi Nisan'a uzatılırken, şimdi de Nisan ve Mayıs ayları için lokanta ve kafelere prim ve nakit desteği geliyor. Bunun için TBMM'ye yasa teklifi de sunuldu. Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı.

Böylece Nisan ve Mayıs aylarında kısa çalışma sonrası verilen normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoran çalışanlarının primlerini İŞKUR karşılayacak. Bu süre içinde ücretsiz izine çıkacak personele de işçi başına 1.500 TL ödenecek. Böylece işçiler iki ay için 3 bin lira alacak. Prim desteği ise 1.341 TL'yi bulacak. İşte esnaf için uygulanan destekler:

1. KİRA VE HİBE DESTEĞİ

Kimler yararlanacak?

Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)

Ne ödenecek?

3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.

Nasıl başvurulacak?

30 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden başvurulacak.

2.NORMALLEŞME DESTEĞİ

Kimler yararlanacak?

Kısa Çalışma Ödeneği bitmesiyle normal çalışmaya geçen işletmeler.

Ne ödenecek?

İşçi başına 1.341,56 lira prim desteği verilecek.

Nasıl yararlanılacak?

SGK ödemelerinden mahsup edilecek

3.KAFE VE RESTORANLARA NAKİT DESTEĞİ

Kimler yararlanacak?

Normalleşme desteği alamayan kafe ve restoranlar.

Ne ödenecek?

İşçilerin 1.341,56 TL'lik prim desteğinin dışında ücretsiz izinde olanlar için çalışan başına 1.500 lira ödenecek.

Nasıl başvurulacak?

Başvurularla ilgili detaylar açıklanacak

4. CİRO KAYBI DESTEĞİ

Kimler yararlanacak?

Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta restoran ve kafeler.

Ne ödenecek?

Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak.

Nasıl başvurulacak?

Başvurular 30 Nisan'a kadar e-Devlet'ten yapılacak.