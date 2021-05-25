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Ekonomi Esnafa hibe desteği başvuruları ne zaman başlıyor?
Ekonomi

Esnafa hibe desteği başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafa karşılıksız hibe verileceğini belirtmişti. 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere sağlanacak hibe desteği başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, Esnafa hibe desteği başvuruları ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 00:19:00 -
Esnafa hibe desteği başvuruları ne zaman başlıyor?

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek. Peki başvurular ne zaman başlıyor?

Esnafa hibe desteği başvuruları ne zaman başlıyor?

Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurular yarın başlayacak ve 30 gün sürecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.

Destek başvuruları yarın başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

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