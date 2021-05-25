Hibe desteği başvurusu 25 Mayıs ila 23 Haziran tarihleri arasında esnaf destek paketi kapsamında esnafların erişiminde olacak. E-Devlet esnaf hibe desteği başvuru ekranı aracılığıyla alınacak olan müracaatlarda 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı tutar hesaplara yatırılacak. Peki, esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnafa destek başvurusu nasıl yapılır?

"Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Hibe Desteği Başvurularına İlişkin Açıklama" başlığıyla kamuoyu ile paylaşılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaf ve sanatkarlara hibe desteği ödemesi yapılacağı belirtildi. Söz konusu ödemenin sanatkarlar ile esnafa "20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda" sağlanacağı duyuruldu.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf, sanatkar, gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Koronavirüsten dolayı işi aksayan ve zor durumda kalanlara verilecek desteğin detaylarının belirtildiği yazılı açıklamanın devamında, desteğin yalnızca 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan bireylerinin başvurusunun olumlu sonuçlanacağı bilgisi yer aldı.

25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olan destek başvuruları 23 Hazira 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar sürecek.

Başvuru esnasında sistemde herhangi bir aksamanın yaşanmaması için Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru zamanını TC kimlik numaralarının son hanesine göre öğrenebileceği kaydedildi.

İşte TC kimlik numarasının son iki hanesine göre başvuru takvimi...

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü