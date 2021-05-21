  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teröristlere sınırdan geçit yok!
Sinop Şehir Stadı'nda sevindirici gelişme
İsrail ateşkesi bozdu
Irkçılardan 1000 kişilik liste
Ekonomi Esnaf hibe desteği nereden ne zaman yapılacak?
Ekonomi

Esnaf hibe desteği nereden ne zaman yapılacak?

Esnaf hibe desteği başvuru ekranı | 17 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesi vermişti. Esnafın merakla beklediği hibe desteğinin detayları belli oldu. Peki, bire desteği başvuruları ne zaman yapılacak? Hibe desteği başvurusu yap

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:30:00 -
Esnaf hibe desteği nereden ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır kepenk kapatan esnafa müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki grup halinde 3 ve 5 bin olmak üzere esnafa hibe desteği verileceğini ifade etmişti. Peki, hibe desteği ne zaman başlıyor?

Esnaf hibe desteği nereden ne zaman yapılacak?

 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, " Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

ESNAF HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR TIKLAYINIZ

E DEVLET İÇİ TIKLAYINIZ

Hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor? Esnaf hibe desteği ne zaman hesaplara yatacak?
Hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor? Esnaf hibe desteği ne zaman hesaplara yatacak?

Ekonomi

Hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor? Esnaf hibe desteği ne zaman hesaplara yatacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den WhatsApp açıklaması
Teknoloji

Türkiye'den WhatsApp açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "WhatsApp, güncellemesinin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı. ..
Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı
Dünya

Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldıklarını duyu..
İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın
Medya

İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'ten bir iki tık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay