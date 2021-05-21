Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır kepenk kapatan esnafa müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki grup halinde 3 ve 5 bin olmak üzere esnafa hibe desteği verileceğini ifade etmişti. Peki, hibe desteği ne zaman başlıyor?

Esnaf hibe desteği nereden ne zaman yapılacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, " Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

ESNAF HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR TIKLAYINIZ

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