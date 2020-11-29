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Spor Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası tamamlandı
Spor

Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:56:28 -
Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası tamamlandı


ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası sona erdi.

Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva genç erkekler flöre kategorisinde oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabaka sonunda Atak Spor Kulübünden Tan Sezer altın, Gölbaşı 75. Yıl Cihan Spor Kulübünden Oğuzhan Gökdeniz gümüş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünden Yusuf Arhan Doyaroğlu ve Muğla ferdi Yunus Nadi Zorbaş bronz madalya kazandı.

Başarılı sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber verdi.

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