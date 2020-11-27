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Spor Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:22:58 -
Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 3 futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

Öte yandan siyah-kırmızılı kulüpte yönetim, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne ziyaretçi girişini yasakladı.

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