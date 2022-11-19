Eskişehir'deki silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce yaşanan "silahla kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler İ.M, T.E. ve Ö.C'yi merkez Tepebaşı ilçesinde yakaladı. Şüpheli İ.M'nin 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Zanlıların üstünde ve çantasında yapılan aramada, tabanca, 9 fişek, tabanca parçaları, 12 pense, 4 tornavida, 8 eğe, 2 demir testeresi, 5 cam aparat, el pürmüzü ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.M. hakimlikçe tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.