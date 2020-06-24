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Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:47:25 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazarlanması amacıyla kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen otomobili takibe alan polis, kısa süreli kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.

Araçtan atıldığı belirlenen paketlenmiş halde 958 gram sentetik uyuşturucu, ağaçlık alanda narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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