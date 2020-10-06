Eskişehir'de suça karışan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan gelerek kentte çeşitli suçlara karışan, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 4'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 5 kişiyi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.