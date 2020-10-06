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Aktüel Eskişehir'de suça karışan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de suça karışan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:40:13 -
Eskişehir'de suça karışan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan gelerek kentte çeşitli suçlara karışan, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 4'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 5 kişiyi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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