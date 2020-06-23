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Aktüel

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:52:58 -
Eskişehir'de sağanak etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir-Bursa kara yolunda yoğun su birikintilerine giren araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Alt geçit ve ana caddelerde mahsur kalan araçların kurtarılması için çekicilerle çalışma başlatıldı.

Yağış nedeniyle trafikte yaşanan aksamalara polis ekipleri müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma yürüttü. Bir polis, rögarlardan birini eliyle açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da çevredeki iş yerlerine sığındı.

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