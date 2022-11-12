Eskişehir'de oyun parkındaki yangının deney sırasında çıktığı belirlendi
Eskişehir'de oyun parkındaki yangının, deney yapmaya çalışan 2 çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir parkın içinde bulunan çocuk oyun alanında hasara yol açan yangınla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, itfaiye ekipleriyle yaptıkları araştırmada, yaşları küçük 2 çocuğun sosyal medyada gördükleri deneyi yapmaya çalışırken başarılı olamayınca ellerindeki plastik eşyayı yakmaları sonucu yangının çıktığını belirledi. Çocuklar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak'taki çocuk oyun alanında 25 Ekim'de yanıcı maddenin tutuşması sonucu yangın çıkmış, alevler itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangında, oyun alanı kullanılamaz hale gelmişti.