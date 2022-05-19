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Yerel Eskişehir'de mayısın ortasında dolu sürprizi
Yerel

Eskişehir'de mayısın ortasında dolu sürprizi

Eskişehir'de sağanak yağışın bastırdığı bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 16:09:00 -
Eskişehir'de mayısın ortasında dolu sürprizi

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Eskişehir, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağışlı hava, dün akşam saatlerinde itibaren hemen hemen her bölgede etkisini gösterdi.

Dolu yağdı

Sağanak yağmurun yoğunlaştığı akşam saatlerinde bazı bölgelerde ise dolu yağışı görüldü. Büyükdere, Gültepe mahalleleri ve Cumhuriyet Bulvarı’nda etkili olan dolu yağışı, görenleri şaşırttı.

Mayıs ayının ortalarında dolu yağışıyla karşılaşan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla hatıra amaçlı videolar çekti.

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